Юрий Лоза объяснил веру людей в инопланетян

Российский певец Юрий Лоза в понедельник, 22 сентября, заявил, что вера людей в инопланетян является подменой веры в Бога.
— Если вы верующий человек, то живете по данным свыше законам. Это накладывает определенную ответственность, которую не все хотят нести. Люди верят, что кто-то может прилететь и изменить к лучшему мир, решить проблемы, избавить от всех болезней. Как в кино. Мы ходим на работу, проживаем унылую жизнь. А прилетят инопланетяне — и будни станут интереснее. Но это чепуха. Надо работать над собой и верить в создателя, — подчеркнул артист.
Он добавил, что люди на протяжении многих лет смотрят передачи про экстрасенсов, несмотря на доказательства их отсутствия. По словам Лозы, такая тенденция указывает на желание людей верить в чудеса, передает «Абзац».
18 июля российская певица Екатерина Чупринина, известная под псевдонимом Катя Лель, рассказала, что ей удалось убедить инопланетян пока не контактировать с ее 16-летней дочерью Эмилией. По словам артистки, именно в этом возрасте с ней самой впервые связались инопланетяне.