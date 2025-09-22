Законопроект по вопросам оборота электронных сигарет обсудили в Совете Республики

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тему совершенствования правового регулирования вопросов оборота и использования (потребления) электронных систем курения и жидкостей для них обсудили 22 сентября в Совете Республики, сообщает БЕЛТА.
На совещании было отмечено, что в Совет Республики регулярно поступают обращения по вопросам запрета курения вейпов, а также по мерам против вовлечения детей и подростков в эту вредную привычку. При этом надлежащее правовое регулирование в данной сфере является назревшей мерой, направленной на формирование здоровой нации и защиту граждан.
Между тем долгое время считалось, что электронные системы курения менее опасны для организма, чем обычные сигареты. Однако жидкости к вейпам содержат никотин, формальдегиды, канцерогены и наносят вред здоровью граждан. Потребление жидкостей для вейпов вызывает такие последствия, как снижение концентрации внимания, усиление тревожности, повреждение ДНК, повышение рисков развития рака, инфаркта, депрессии, формирование стойкой зависимости и др.
В Совете Республики считают, что этот вопрос не просто предмет обсуждения с позиции здравоохранения или экономики. Это тема, которая выходит на уровень национальной безопасности и демографической устойчивости страны.
На совещании подробно обсуждены концептуальные положения соответствующего законопроекта, в том числе в части строгого ограничения мест продажи, запрета рекламы, открытой выкладки электронных систем курения и жидкостей для них, а также их образцов и потребительской упаковки, продажи в интернете, продажи физическими лицами, включая ИП.
«Таким образом, участники расширенного совещания выразили обязательство принять все возможные меры для защиты жизни и здоровья белорусов, особенно детей и молодежи, подчеркнули необходимость комплексно разрешить эту проблему», — отметили в Совете Республики. -0-