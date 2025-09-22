Законопроект по вопросам оборота электронных сигарет обсудили в Совете Республики

На совещании было отмечено, что в Совет Республики регулярно поступают обращения по вопросам запрета курения вейпов, а также по мерам против вовлечения детей и подростков в эту вредную привычку. При этом надлежащее правовое регулирование в данной сфере является назревшей мерой, направленной на формирование здоровой нации и защиту граждан.