В селе Актаныш Республики Татарстан прошли старты ГТО

В соревнованиях приняли участие семьи с детьми дошкольного возраста.

Эстафеты «Папа, Мама, Я — семья ГТО» для команд с детьми дошкольного возраста состоялись 22 сентября на центральном стадионе в селе Актаныш в Республике Татарстан. Проведение таких мероприятий соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Актанышского муниципального района.

По итогам соревнований первое место завоевала семья Хазиевых. Они выступали за детский сад № 7. Серебро досталось семье Мирзануровых. Они также защищали на соревнованиях честь детского сада № 7. А бронзовыми призерами стала семья Мингазовых. Они представляли детский сад № 2.

«Эти семейные старты — не просто спортивное состязание, это крепкий фундамент для любви к спорту, здоровому образу жизни и бесценное время, проведенное вместе, укрепляющее семейные узы», — подчеркнули в администрации района.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.