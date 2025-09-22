Дочь Борисовой заявила, что начала встречаться с продюсером Диброва

Полина Аксенова, дочь ведущей Даны Борисовой, рассказала, что у нее возник новый конфликт с матерью, в результате чего они перестали общаться. Также она сообщила, что начала встречаться с продюсером журналиста Дмитрия Диброва, который в два раза старше ее.
Аксенова рассказала, что с момента конфликта на отдыхе она с матерью не общается и не живет вместе. Она добавила, что пыталась помириться, но Борисова заявила, что не рассматривает этот вариант.
— Я сейчас встречаюсь с мужчиной, который в два раза меня старше. Это продюсер Дмитрия Диброва. Мы очень давно знакомы, когда это случайно получилось. Как отнесся папа? Он еще не в курсе. Мы сегодня первый день как начали наши отношения, сегодня утром, — рассказала Полина Аксенова.
Она отметила, что не придает большого значения разнице в возрасте, поскольку ее отец состоит в браке с женщиной на 20 лет моложе него, передает Starhit.
Российская предсказательница Нелли Биджиева из Домбая рассказала, что в жизни Полины Аксеновой все сложится. По словам провидицы, до 21 года она будет заниматься тем, что ей интересно, до 27 лет девушка пройдет путь изменений, а после этого она реализуется в профессии и семейной жизни.