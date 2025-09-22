25 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

25 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию кошек и собак. Организатором акции выступает управление ветеринарии, сообщают власти региона.
Жителям Дона напоминают: хирургические вмешательства избавляют животных от гормональных сбоев, увеличивают продолжительность жизни питомцев, а также делают их более спокойными и игривыми. Кроме того, подобные мероприятия помогают гуманным способом контролировать численность четвероногих.
Хозяев просят записывать своих питомцев заранее. Прием будут вести в 15 ветеринарных клиниках, в Азове, Батайске, станице Вешенской, Волгодонске, Донецке, поселке Зимовники, станице Кагальницкой, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Семикаракорске, Константиновске и в Таганроге. Список организаций и телефоны можно найти на сайте донского правительства.
