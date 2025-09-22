В Северске Томской области досрочно обновили участки 2 автодорог

Ремонт участков двух автомобильных дорог досрочно завершили в городе Северске Томской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в учреждении «Томскавтодор».
Приведены в нормативное состояние автодорога на городское кладбище и участок между деревней Чернильщиково и СНТ «Спутник». На этих объектах выполнены фрезерование старых покрытий, укладка новых слоев асфальтобетона, формирование обочин и нанесение дорожной разметки.
Параллельно продолжается ремонт на других важных объектах города. На дублерах улицы Победы работы выполнены на 90%, а на проспекте Коммунистическом (от улицы Царевского до Курчатова) специалисты приступают к укладке финишного слоя покрытия. Следующим в графике значится ремонт улицы Тургенева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.