Три школьницы из Приангарья отправились в «Путешествие мечты»

Поезд с финалистами из 5−7-х классов, следующий по маршруту Владивосток — Москва, сделал остановку в Иркутске. В числе 150 юных путешественников — представительницы Приангарья: Софья Смирнова из Иркутского района и сестры Валерия и София Ерзиковы из Иркутска. Девушки одержали победу в различных тематических направлениях конкурса, таких как «Сохраняй природу!», «Делай добро!» и «Познавай Россию!», став лауреатами I степени. Для финалистов в Иркутске была организована насыщенная программа: экскурсия в музей «Тальцы» и на Кругобайкальскую железную дорогу, а также встреча в областном Доме молодежи, где им рассказали о возможностях для самореализации в регионе.