Три школьницы из Приангарья отправились в «Путешествие мечты»

Три школьницы из Иркутской области стали участницами масштабного «Путешествия мечты» через всю Россию, победив во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Поезд с финалистами из 5−7-х классов, следующий по маршруту Владивосток — Москва, сделал остановку в Иркутске. В числе 150 юных путешественников — представительницы Приангарья: Софья Смирнова из Иркутского района и сестры Валерия и София Ерзиковы из Иркутска. Девушки одержали победу в различных тематических направлениях конкурса, таких как «Сохраняй природу!», «Делай добро!» и «Познавай Россию!», став лауреатами I степени. Для финалистов в Иркутске была организована насыщенная программа: экскурсия в музей «Тальцы» и на Кругобайкальскую железную дорогу, а также встреча в областном Доме молодежи, где им рассказали о возможностях для самореализации в регионе.
Напомним, «Путешествие мечты» проходит на специальном поезде, предоставленном РЖД. В пути для школьников проводятся лекции, мастер-классы и встречи с экспертами. Всего в 2025 году победителями конкурса и участниками поездки стали 300 школьников из 58 регионов страны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.