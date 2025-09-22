В Челябинске прошел семейный ИТ-праздник «День цифры»

Мероприятие собрало около 1000 жителей и гостей города. Участники праздника познакомились с последними разработками в сферах искусственного интеллекта, виртуальной реальности, кибербезопасности и интернета вещей. Для них провели 10 мастер-классов и увлекательную викторину. Кроме того, на празднике были развернуты 5 тематических станций и интерактивная песочница для самых маленьких посетителей.