В Челябинске прошел семейный ИТ-праздник «День цифры»

Семейный ИТ-праздник «День цифры» состоялся в городском саду имени Пушкина в Челябинске в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие собрало около 1000 жителей и гостей города. Участники праздника познакомились с последними разработками в сферах искусственного интеллекта, виртуальной реальности, кибербезопасности и интернета вещей. Для них провели 10 мастер-классов и увлекательную викторину. Кроме того, на празднике были развернуты 5 тематических станций и интерактивная песочница для самых маленьких посетителей.
«“День цифры” открывает двери в увлекательный мир высоких технологий, позволяя каждому ребенку почувствовать себя частью цифрового будущего. Наша цель — вдохновить ребят на выбор пути в ИТ, где возможности ограничены лишь фантазией», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.