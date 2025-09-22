«Товстик влюблена, все хорошо»: Малахов раскрыл подробности скандального развода

В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» телеведущий Андрей Малахов провел большое интервью с Полиной Дибровой. Она рассказала множество подробностей о нашумевшем разводе с телеведущим и об отношениях с бизнесменом Романом Товстиком и его женой Еленой.
Диброва не согласна с тем, что она разрушила брак Товстиков, и просит не винить себя в крахе чужой семьи. Кроме того, она заявила, что Елена знала о проблемах в отношениях с бизнесменом.
— Чувствую ее боль и прекрасно понимаю ее. Мне жаль, что ребята не смогли сохранить свои отношения, но я никак не отношусь к этому разводу. Да, прекрасно знаю эту историю, поэтому мне хочется, чтобы Лена вышла из своей реальности и нашла в себе силы адекватно посмотреть на эту ситуацию. Посмотреть реальности в глаза. И перестала винить себя или кого-то другого, — ответила Полина на обвинения Товстик.
Кроме того, Малахов обратил внимание на слухи, согласно которым Елена Товстик уже нашла новые отношения, а афиширование развода было сделано, чтобы заполучить деньги от миллиардера.
— Говорят, что Лена влюблена, у нее все хорошо, просто это не афишируется, в отличие от вас с Романом, публикующих совместные фото, сделанные на Алтае, — сказал Малахов в эфире телеканала «Россия».
Диброва не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию. Она призвала Товстиков разобраться в своих отношениях, не привлекая детей.
В конце июля стало известно, что Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».