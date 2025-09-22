Компания Boeing запустила производство самолёта F-47 для ВВС США

Компания Boeing приступила к производству истребителя 6-го поколения F-47 для ВВС Соединённых Штатов. Первый полёт машины запланирован на 2028 год, пишет издание The War Zone.
По данным источника, уже через несколько месяцев после объявления в марте о победе Boeing в конкурсе началось создание первого опытного образца.
«Мы готовы двигаться быстро. У нас нет выбора», — сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.
Проект F-47 реализуется в рамках программы «Господство в воздухе нового поколения». Она включает в себя разработку не только пилотируемого истребителя, но и БПЛА, новых двигателей, вооружений, систем РЭБ и управления боем.
Детали проекта засекречены, однако известно, что F-47 получит боевой радиус свыше 1000 морских миль, скорость более двух махов и передовые технологии малозаметности. Американские военно-воздушные силы хотят закупить не менее 185 таких самолётов, стоимость каждого из которых может превысить 300 миллионов долларов.
