Россиянам подсказали, как получить две пенсии

С 1 октября будет проведена индексация пенсий для военных пенсионеров, опекунов, а также граждан, достигших 80-летнего возраста. Для лиц, получающих выплаты в связи с прохождением военной службы или работой в силовых ведомствах, пенсионные начисления формируются на основе денежного довольствия, что отличает их от гражданской пенсионной системы. В результате предстоящих изменений выплаты вырастут у почти трех миллионов россиян.