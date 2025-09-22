Россиянам подсказали, как получить две пенсии

Экономист рассказал, как военным пенсионерам получить вторую пенсию от государства.
Военные пенсионеры, продолжающие работать в гражданских организациях, имеют право на получение второй — страховой — пенсии по старости. Условия и порядок ее оформления раскрыл кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«За них при работе в гражданских организациях уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия положена им при соблюдении условий: 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных коэффициентов и достижение общеустановленного пенсионного возраста», — отметил Балынин для aif.ru.
Речь идет о пенсионерах силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ), которые после ухода на пенсию продолжают трудовую деятельность. Для назначения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России.
С 1 октября будет проведена индексация пенсий для военных пенсионеров, опекунов, а также граждан, достигших 80-летнего возраста. Для лиц, получающих выплаты в связи с прохождением военной службы или работой в силовых ведомствах, пенсионные начисления формируются на основе денежного довольствия, что отличает их от гражданской пенсионной системы. В результате предстоящих изменений выплаты вырастут у почти трех миллионов россиян.