Всероссийское родительское собрание состоится 25 сентября

Эфир Всероссийского родительского собрания пройдет 25 сентября в 14:00 по московскому времени. На нем эксперты расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию, и ответят на интересующие вопросы, сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.
Родители узнают, как раскрыть сильные стороны ребенка и построить доверительный диалог о выборе профессии. Также они узнают, какие ресурсы и инструменты можно использовать уже сегодня, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, как эффективно взаимодействовать со школой и многое другое.
Спикерами выступят эксперты в области школьной профориентации, психологии и педагоги. Отправить свой вопрос можно по ссылке. Трансляция мероприятия пройдет в официальной группе проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.