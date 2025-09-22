Всероссийское родительское собрание состоится 25 сентября

Родители узнают, как раскрыть сильные стороны ребенка и построить доверительный диалог о выборе профессии. Также они узнают, какие ресурсы и инструменты можно использовать уже сегодня, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, как эффективно взаимодействовать со школой и многое другое.