Помнящая Карла III еще молодым британка рассмешила короля: «Все девушки были в вас влюблены»

BBC News: 116-летняя подданная рассмешила короля Великобритании Карла III.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Великобритании и старейшая женщина мира, 116-летняя Этель Кейтерхэм рассмешила короля Карла III, вспомнив о его молодости. Об этом сообщает BBC News.

Согласно источнику, отметившая 21 августа свой день рождения Кейтерхэм накануне празднования призналась, что хотела бы встретиться с королем Британии. Карл III исполнил это желания, пообщавшись со своей подданной.

Во время встречи 116-летняя женщина, помнящая монарха еще молодости, рассказала ему, что тогда все девушки были в него влюблены и хотели выйти замуж за короля.

«Принц Чарльз был таким красивым. Все девушки были в него влюблены. Настоящий принц — а теперь король», — напомнила слова женщины ее внучка.

В ответ на это Карл III рассмеялся, с улыбкой проговорив: «По крайней мере то, что от него осталось».

Ранее KP.RU сообщал, что британка Этель Кейтерхэм стала обладательницей звания старейшей жительницы планеты после смерти монахини из Бразилии Ины Канабарро Лукас, которая скончалась в возрасте 116 лет.

