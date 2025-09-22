«Слепота близко»: как распознать признаки глаукомы

Офтальмолог также напомнила, что глаукома является одной из главных причин необратимой слепоты в мире. Заболевание сопровождается повышением внутриглазного давления, что приводит к поражению зрительного нерва. Ранее офтальмологи предупреждали, что появление необычных зрительных ощущений, таких как световые вспышки или ощущение инородного тела, может быть связано с различными заболеваниями глаз, включая осложнения от ношения контактных линз или процессы, происходящие в стекловидном теле.