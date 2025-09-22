«Слепота близко»: как распознать признаки глаукомы

Офтальмолог призывает не игнорировать признаки болезни, а обращаться к врачу.
Офтальмолог Елена Агафонова назвала основные признаки, указывающие на развитие глаукомы — заболевания, которое может привести к полной потере зрения. По словам врача, внимательность к ранним симптомам помогает вовремя обратиться за помощью и предотвратить тяжелые последствия.
«Если вы начали замечать радужные круги перед глазами, появление пелены или тумана, а также испытываете боли в области глаз, нужно немедленно проконсультироваться с офтальмологом, чтобы исключить глаукому», — сообщила Агафонова для aif.ru.
Офтальмолог также напомнила, что глаукома является одной из главных причин необратимой слепоты в мире. Заболевание сопровождается повышением внутриглазного давления, что приводит к поражению зрительного нерва. Ранее офтальмологи предупреждали, что появление необычных зрительных ощущений, таких как световые вспышки или ощущение инородного тела, может быть связано с различными заболеваниями глаз, включая осложнения от ношения контактных линз или процессы, происходящие в стекловидном теле.