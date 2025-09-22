В Минске посадили более 9 млн цветов! В Минприроды подвели промежуточные итоги Года благоустройства

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова в проекте БЕЛТА «Страна говорит» подвела промежуточные итоги Года благоустройства.
Показатели, на которые ориентируется республиканский план благоустройства, основаны на данных предыдущих лет, отметила Татьяна Железнова. «Ежегодно ведется систематическая работа по наведению порядка на земле, утверждаются планы мероприятий. Это не разовая акция, а планомерный процесс, который продолжается постоянно, — пояснила она. — Участие граждан и заинтересованных организаций стало более активным».
В Могилевской области за I полугодие было высажено почти 35 тыс. деревьев
В рамках Года благоустройства за Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды закреплены девять мероприятий. Среди них — озеленение населенных пунктов, а также территорий вдоль автомобильных и местных дорог. В эти мероприятия также входит регулирование распространения борщевика Сосновского и канадского золотарника.
По состоянию на первое полугодие показатели по озеленению уже значительно перевыполнены. При плане высадки 157 тыс. деревьев фактически посажено 279 тыс., при плане в 193 тыс. кустарников — посажено 336 тыс.
Каждая область имеет свои планы с учетом территориальных особенностей и потребностей. «Например, в Брестской области планировалось посадить 39 тыс. деревьев, а посажено 54 тыс., что делает ее лидером по этому показателю. В Витебской области при плане в 10 тыс. посажено 28 тыс. деревьев. Активно ведется работа и по высадке цветов: город Минск при плане в 4 млн цветов посадил 9 млн, несмотря на сложные погодные условия с дождями и холодом. На втором месте по этому показателю находится Гомельская область с 3,5 млн посаженных цветов», — привела примеры Татьяна Железнова. -0-
