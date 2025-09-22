В Минске посадили более 9 млн цветов! В Минприроды подвели промежуточные итоги Года благоустройства

Каждая область имеет свои планы с учетом территориальных особенностей и потребностей. «Например, в Брестской области планировалось посадить 39 тыс. деревьев, а посажено 54 тыс., что делает ее лидером по этому показателю. В Витебской области при плане в 10 тыс. посажено 28 тыс. деревьев. Активно ведется работа и по высадке цветов: город Минск при плане в 4 млн цветов посадил 9 млн, несмотря на сложные погодные условия с дождями и холодом. На втором месте по этому показателю находится Гомельская область с 3,5 млн посаженных цветов», — привела примеры Татьяна Железнова. -0-