Отец заморил двухмесячного ребенка голодом в США, врачи не смогли помочь

Впрочем, подобным все не ограничивалось — родители также ни разу не показывали ребенка врачу после выписки из роддома. Как итог, голод и непонятное состояние здоровья стали проблемой. Вскоре малыш все-таки попал к врачам, но те уже не смогли его спасти. Оставалось только диагностировать крайнюю степень истощения.