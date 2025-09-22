Ричмонд
Отец заморил двухмесячного ребенка голодом в США, врачи не смогли помочь

В США отец и мать не считали, что обязаны кормить двухмесячного ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В США отец заморил голодом двухмесячного ребенка. Он считал, что кормить малыша — не его обязанность. Об этом пишет газета Mirror.

Как отмечает издание, то, как разворачивались события, рассказал сам отец малыша — 40-летний Кристофер Мэтьюз. В беседе со следователями он признался, что вообще никогда не кормил сына. Поскольку считал, мол, «не обязан этим заниматься». Похожая точка зрения была у матери. Та тоже не спешила кормить сына.

Впрочем, подобным все не ограничивалось — родители также ни разу не показывали ребенка врачу после выписки из роддома. Как итог, голод и непонятное состояние здоровья стали проблемой. Вскоре малыш все-таки попал к врачам, но те уже не смогли его спасти. Оставалось только диагностировать крайнюю степень истощения.

Теперь оба родителя приговорены к 20 годам тюрьмы. Судья во время оглашения выразила сожаление, что нельзя назначить более строгое наказание.

Немногим ранее в США развернулась другая жуткая история. Родители убили собственных детей, после чего годами возили в машине тело одного из них. Теперь горе-родителям грозит тюремное заключение.