Иосиф Пригожин хочет отправить свою жену на «Интервидение-2026»

Певицу Валерию могут отправить на «Интервидение-2026». Кандидатуру артистки предложил ее муж продюсер Иосиф Пригожин.
Пригожин также выступил против повторного участия певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Также продюсер не хотел бы видеть на конкурсе артистов, выступавших на «Евровидении».
— Надеюсь, что мы обойдемся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну. Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало, — приводит слова Пригожина Общественная Служба Новостей.
Победителем «Интервидения-2025» стал вьетнамский певец Дык Фук. Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.
«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.