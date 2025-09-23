В Перми тестируют оплату проезда с помощью смартфона

Систему оплаты проезда в общественном транспорте с помощью СМС-сообщений тестируют в Перми. Это поможет без проблем оплатить поездку в случае отключения мобильного интернета. Пассажиру, отправившему сообщение об оплате, на телефон приходит электронный билет. Его нужно будет показать контролеру.
Жители краевого центра, где систему испытывают на нескольких маршрутах, встретили новшество по-разному. Пермяки отмечают, что при этом на поездку придется тратить больше денег, поскольку у многих подключены тарифы связи, где отправка СМС платная. А если ехать с пересадками, то финансовые потери станут ощутимыми. «Скоро как в Москве проезд будет стоить», — пишут горожане в соцсетях. Также людей возмущает то, что из-за бесконечной транспортной реформы в Перми цены на проезд только растут. Многие требуют вернуть кондукторов в салонах, чтобы не возникали проблемы с мобильным интернетом при оплате проезда. «Почему-то от постоянных нововведений всё дороже и дороже становится», — резюмируют горожане.
На самом деле одной из проблем общественного транспорта Перми являются безбилетные пассажиры. В дептрансе озвучили итоги работы контрольного отдела за шесть месяцев этого года. Всего за это время было оформлено более десяти тысяч постановлений, вынесенных контролерами зайцам. Это на 20 процентов больше, чем за такой же период 2024 года. Сумма же взысканных с безбилетных пассажиров штрафов выросла с восьми миллионов рублей до 22,6 миллиона. Между прочим, штраф за безбилетный проезд в Перми сейчас 2,5 тысячи рублей, а если заяц попался еще раз в течение года после своей первой поимки, то он заплатит уже пять тысяч рублей. К тому же эта сумма может удвоиться. В случае несвоевременной оплаты штрафа могут наложить дополнительное взыскание в размере опять-таки пяти тысяч рублей. Так что быть зайцем в Перми экономически невыгодно. И контролеры изобретают всё новые способы по отлову безбилетных пассажиров. Кстати, порой они действуют вместе с бойцами Росгвардии, чтобы зайцы поменьше скандалили.
Сейчас пермский департамент транспорта запускает новый проект, связанный с тем, чтобы контролеры, или как их зовут — «малиновые жилеты» из-за форменной одежды, заранее узнавали, в каком автобусе или трамвае больше всего безбилетников. Уже несколько месяцев в Перми действует система, определяющая, сколько пассажиров из находящихся в салоне не оплатили свой проезд. Данные об этом можно увидеть на электронном информационном табло внутри автобуса или трамвая.
Транспортники решили, что эту информацию можно передавать в автоматическом режиме на мобильники контролеров. И они уже будут знать заранее, в каком автобусе они изловят больше зайцев. Достаточно будет только зайти в специально созданное приложение. Этот проект запустят уже с 1 октября. Усилия контролеров направлены на то, чтобы постоянно уменьшать количество безбилетников в общественном транспорте.
Также на инспекторов возложили функцию контроля за порядком в салонах. Они будут смотреть, нет ли грязи, и если им не понравится, сделают фотоснимок с мусором и отошлют его в департамент транспорта, где примут меры уже к перевозчикам. Кроме того, контролеры станут проверять температуру воздуха в автобусе или трамвае. Если там будет холодно или жарко, зафиксируют и сообщат в дептранс.
Кстати.
В 2025 году проезд в пермских автобусах и трамваях вырос с 37 до 40 рублей. Также с апреля 2025 года нельзя расплатиться наличными — только картой или с помощью QR-кода. За наличный расчет можно купить одноразовый билет в городских киосках, но он стоит 57 рублей, и потому спросом почти не пользуется.