В Перми тестируют оплату проезда с помощью смартфона

На самом деле одной из проблем общественного транспорта Перми являются безбилетные пассажиры. В дептрансе озвучили итоги работы контрольного отдела за шесть месяцев этого года. Всего за это время было оформлено более десяти тысяч постановлений, вынесенных контролерами зайцам. Это на 20 процентов больше, чем за такой же период 2024 года. Сумма же взысканных с безбилетных пассажиров штрафов выросла с восьми миллионов рублей до 22,6 миллиона. Между прочим, штраф за безбилетный проезд в Перми сейчас 2,5 тысячи рублей, а если заяц попался еще раз в течение года после своей первой поимки, то он заплатит уже пять тысяч рублей. К тому же эта сумма может удвоиться. В случае несвоевременной оплаты штрафа могут наложить дополнительное взыскание в размере опять-таки пяти тысяч рублей. Так что быть зайцем в Перми экономически невыгодно. И контролеры изобретают всё новые способы по отлову безбилетных пассажиров. Кстати, порой они действуют вместе с бойцами Росгвардии, чтобы зайцы поменьше скандалили.