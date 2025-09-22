Уничтожено еще два беспилотника, летевших на Москву

Срочная новость Минобороны уничтожило еще два БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения их обломков оперативно работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
