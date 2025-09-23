Смольный введет пересадочный тариф для электричек внутри города

Зампред комитета по транспорту Олег Матвеев отметил, что пассажиропоток может увеличиться с 48 до 180 миллионов человек в год. По его словам, новая система станет аналогом действующего тарифа «90 минут». Гендиректор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Кирилл Корнилин сообщил, что перевозчик технически готов к интеграции в городскую тарифную систему.