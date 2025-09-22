Украинский мультсериал «Пес Патрон» закрыли из-за решения Трампа

На Украине закрыли мультсериал «Пес Патрон» из-за решения американского лидера Дональда Трампа о закрытии грантовых программ Агентства США по международному развитию (USAID).
Как заявила автор сценария мультсериала Саша Рубан, после решения главы Белого дома не удалось завершить пять эпизодов мультсериала.
«Господин Трамп сказал: “…управляли грантовыми программами кучка сумасшедших и мы их выгоним”. И грантовые программы были отменены», — приводит ее слова украинского агентство «Страна».
