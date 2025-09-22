Репродуктолог развеяла популярные мифы об ЭКО

По словам Салаевой, многие считают, что ЭКО всегда приводит к успеху. Однако это не так. Результат процедуры зависит от возраста женщины, качества спермы, состояния здоровья и образа жизни. Успех ЭКО возможен только при совместной работе врачей и пациентов, а также при строгом соблюдении рекомендаций. Салаева отметила, что статистика успешных процедур лишь показывает общие тенденции, но не гарантирует результат в каждом случае.