Репродуктолог развеяла популярные мифы об ЭКО

Многие пары, столкнувшиеся с бесплодием, опасаются процедуры ЭКО из-за многочисленных мифов. Эти заблуждения мешают принять правильное решение. Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Гюнай Салаева объяснила в беседе с «Газета.Ru», какие мифы об ЭКО наиболее распространены и почему они не соответствуют действительности.
По словам Салаевой, многие считают, что ЭКО всегда приводит к успеху. Однако это не так. Результат процедуры зависит от возраста женщины, качества спермы, состояния здоровья и образа жизни. Успех ЭКО возможен только при совместной работе врачей и пациентов, а также при строгом соблюдении рекомендаций. Салаева отметила, что статистика успешных процедур лишь показывает общие тенденции, но не гарантирует результат в каждом случае.
360.ru отмечается, что также распространено мнение, что дети, рожденные с помощью ЭКО, отличаются от тех, кто появился на свет естественным путем. Современные методы предполагают перенос одного эмбриона, что снижает риск осложнений и развенчивает миф о частых многоплодных беременностях.
При этом в Британии набирают популярность группы в социальных сетях, где мужчины бесплатно предлагают биоматериал для зачатия. Такие предложения привлекают женщин, которые хотят избежать высоких затрат на ЭКО в клиниках. Отмечается, что такие методы часто приводят к проблемам, пишет Life.ru.