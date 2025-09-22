Ревекамп: ФРГ поддержит Украину в разработке средств для ударов по территории РФ

Германия поддержит Украину в разработке средств для совершения ударов по объектам на территории России. Об этом в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп.
«Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле», — заявил он.
Ревекамп отметил, что ФРГ намерена обеспечить разработку дальнобойных систем на украинской территории, что якобы станет частью гарантий безопасности, предоставляемых стране.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин высказался о проблеме торговли западным оружием, которое поставляется Украине. По словам главы государства, оно часто появляется на черных рынках по всему миру.