В понедельник, 22 сентября, в Москве прошла выставка китайских чайников «Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша». На ней были представлены уникальные чайники из личной коллекции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которые семья дипломата собирала не одно десятилетие. Захарова лично провела кураторскую экскурсию по своей части экспозиции и поделилась трогательными личными историями, связанными с этими неотъемлемыми произведениями китайской культуры. Так, например, Мария Захарова поделилась историей любимого чайника своей бабушки: «Когда ее не стало, чайник, словно не желая становиться чьим-то ещё и предавать хозяйку, не треснул и не разбился, но часть носика рассыпалась, превратившись в сухой глиняный прах. Вот и не верь после этого в магию Исина».