Десятки рейсов задерживаются: что творится в московских аэропортах после атаки дронов

В аэропорту Шереметьево зафиксированы значительные задержки — более 60 авиарейсов не были выполнены по расписанию на прибытие и отправление. Начиная с 20:20 по московскому времени в воздушной гавани действуют временные ограничения. Какие рейсы задерживаются — в материале URA.RU.

Шереметьево на данный момент временно не принимает и не отправляет самолеты.

Сколько рейсов задерживается, сколько отменено.

На данный момент отмен рейс до Уфы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Казани, Баку, Сургута и Ташкента. 13 рейсов на вылет перенесено, в основном, на полтора часа. Также задерживается несколько рейсов на прибытие.

Обращение авиагавани к пассажирам.

Пресс-служба Шереметьево заявила, что все ограничения связаны с действием плана «Ковер». В связи с этим возможны увеличения времени обслуживания пассажиров. Рекомендуется учитывать, что ожидание при вылете и прилете может быть более продолжительным из-за проводимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Также возможно внесение изменений в расписание рейсов. Для получения актуальной информации о статусе рейсов рекомендуется обращаться в контактные центры авиакомпаний.

Обстановка в пассажирских терминалах остается стабильной. Обслуживание осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами Российской Федерации и установленными регламентами.

Ситуация в других аэропортах: Внуково и Домодедово.

Во Внуково задержан рейс до Саратова, Ташкента, Самарканда, Санкт-Петербурга, Бухара, Баку, Алматы и Тюмени. Также с опозданием идут рейсы на прилет.

В Домодедово ситуация лучше: задержек гораздо меньше. С опазданием отправятся четыре рейса в Омск, Ташкент, Барнаул и Карши. При этом задержек рейсов на прибытие нет.

Из-за чего введены ограничения.

План «Ковер» введен из-за атаки беспилотников. Москва отражает налет дронов. По последним данным, средства ПВО сбили 11 беспилотников. Никто не пострадал, ничто не разрушено.