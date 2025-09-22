Десятки рейсов задерживаются: что творится в московских аэропортах после атаки дронов

Пресс-служба Шереметьево заявила, что все ограничения связаны с действием плана «Ковер». В связи с этим возможны увеличения времени обслуживания пассажиров. Рекомендуется учитывать, что ожидание при вылете и прилете может быть более продолжительным из-за проводимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.