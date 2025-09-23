Ричмонд
В Азове 1 октября проверят систему оповещения населения

Ростовская область, 23 сентября 2025, DON24.RU. Учебная проверка муниципальной системы оповещения пройдет в Азове в среду, 1 октября, о чем сообщили в администрации города. Мероприятие начнется в 10:30.

Источник: Don24.ru

Его цель — проверить работоспособность электросирен, установленных на предприятиях, в организациях и учреждениях муниципалитета.

Также в ходе тренировки будут задействованы наряды полиции и спасателей, которые используют громкоговорители, установленные на служебном автотранспорте.

«Руководство управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям призывает сохранять спокойствие! Проверка электросирен является плановым мероприятием гражданской обороны и проходит на всей территории России», — говорится в сообщении.