В Азове 1 октября проверят систему оповещения населения

Его цель — проверить работоспособность электросирен, установленных на предприятиях, в организациях и учреждениях муниципалитета.
Также в ходе тренировки будут задействованы наряды полиции и спасателей, которые используют громкоговорители, установленные на служебном автотранспорте.
«Руководство управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям призывает сохранять спокойствие! Проверка электросирен является плановым мероприятием гражданской обороны и проходит на всей территории России», — говорится в сообщении.