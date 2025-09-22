Генпрокуратура планирует конфисковать имущество СПбГУП в пользу государства

В исковом заявлении также указывается на бездействие Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, который не предпринял никаких шагов для защиты интересов государства. В результате, по мнению прокуратуры, ФНПР незаконно оформила право собственности на ряд объектов университета, включая общежития, учебные корпуса и инженерные сооружения. Ректора Запесоцкого обвиняют в том, что он на протяжении многих лет использует это имущество для личного обогащения, получая прибыль от платного обучения и государственных субсидий.