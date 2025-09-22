Кореевед Асмолов: Северная Корея отдала России долг кровью в Курской области

Он подчеркнул, что этот факт станет важным на уровне исторической памяти двух государств и существенно повлияет на их дальнейшие двусторонние отношения, поскольку ранее идея об общем воинском долге играла важное значение только в отношениях Северной Кореи и Китайской Народной Республики.