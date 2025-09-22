Кореевед Асмолов: Северная Корея отдала России долг кровью в Курской области

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) полагает, что заплатила Москве «долг кровью» посредством участия в сражениях по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
Он подчеркнул, что этот факт станет важным на уровне исторической памяти двух государств и существенно повлияет на их дальнейшие двусторонние отношения, поскольку ранее идея об общем воинском долге играла важное значение только в отношениях Северной Кореи и Китайской Народной Республики.
— Насколько я понимаю, участие в боях за Курскую область воспринимается как возвращение «долга кровью». То есть советская армия помогла в 1945 году освободить Корею и вот северяне отплатили за это, — пояснил кореевед.
Он добавил, что это событие является важным для граждан КНДР, «поскольку впервые за очень долгое время Север открыто признал, что его войска воевали за пределами страны», передает Lenta.ru.
22 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от ВСУ во время проведения специальной военной операции спровоцировало всплеск патриотизма внутри страны.