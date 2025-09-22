«Половина тела содрогнулась»: Британка зевнула и получила смещение шейных позвонков

Жительница Британии Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков после того, как сильно зевнула. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Я увидела, как моя дочь зевает. Я инстинктивно зевнула сама и почувствовала, как через меня словно прошел электрический разряд, как будто половина тела содрогнулась. Правая часть тела оказалась полностью парализованной», — рассказала пострадавшая.
В статье отметили, что врачи в больнице обнаружили у женщины смещение шейных позвонков и не давали утешительных прогнозов о ее дальнейшем восстановлении. Но экстренная операция прошла успешно. Блэк называет тот факт, что она не находится в инвалидной коляске чудом.
Издание уточнило, что женщина после случившегося вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты из-за хронических болей и не может вернуться к своей работе.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Севастополе на пляже туристка из Москвы поскользнулась на камнях и упала, получив перелом кисти и черепно-мозговую травму. Спасатели оперативно пришли на помощь пострадавшей. Кровотечение тут же остановили, а также наложили повязку на голову. На катере женщину доставили в Балаклаву и передали бригаде скорой помощи.