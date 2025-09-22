«Половина тела содрогнулась»: Британка зевнула и получила смещение шейных позвонков

Как писал сайт KP.RU, ранее в Севастополе на пляже туристка из Москвы поскользнулась на камнях и упала, получив перелом кисти и черепно-мозговую травму. Спасатели оперативно пришли на помощь пострадавшей. Кровотечение тут же остановили, а также наложили повязку на голову. На катере женщину доставили в Балаклаву и передали бригаде скорой помощи.