Россиянам рассказали, какие продукты провоцируют бессонницу

Поздний ужин может нарушить сон и спровоцировать бессонницу. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева сообщила в беседе с «Газета.Ru», что для спокойного сна лучше отказаться от некоторых продуктов вечером. По ее словам, кофеин, который содержится не только в кофе и чае, но и в шоколаде, мешает засыпанию. Поэтому такие продукты стоит исключить из вечернего рациона.
Также Михалева отметила, что жирная пища, включая фастфуд, жареные блюда, жирное мясо и густые соусы, плохо влияет на качество сна. Она долго переваривается, нагружает желудочно-кишечный тракт и вызывает дискомфорт, что мешает полноценному отдыху.
Сомнолог и психиатр Елена Колесниченко пояснила, что короткий дневной сон помогает снизить стресс, улучшить память, внимание, работоспособность и укрепить иммунитет. Однако, как она уточнила, дневной сон не может компенсировать хронический недосып по ночам. Её слова приводит RT.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что привычка есть перед сном распространена у многих. Некоторые не могут уснуть на голодный желудок, а другие просыпаются ночью от голода. Однако специалист предупредила, что поздний прием пищи часто вызывает тяжесть и изжогу. В положении лежа пища может попадать обратно в пищевод, так как пищеварение во сне замедляется, пишет 360.ru.