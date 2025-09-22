Россиянам рассказали, какие продукты провоцируют бессонницу

Поздний ужин может нарушить сон и спровоцировать бессонницу. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева сообщила в беседе с «Газета.Ru», что для спокойного сна лучше отказаться от некоторых продуктов вечером. По ее словам, кофеин, который содержится не только в кофе и чае, но и в шоколаде, мешает засыпанию. Поэтому такие продукты стоит исключить из вечернего рациона.