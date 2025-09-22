Украинские СМИ: Вице-премьер Федоров может возглавить «тихий переворот» в Киеве

В украинских верхах образовался крепкий альянс влиятельных людей, которые недовольны имеющейся у главы Офиса президента Андрея Ермака властью. В этот альянс вошли антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции. В настоящий момент объединение ищет человека, который сможет стать альтернативой Ермаку. И один из основных кандидатов — вице-премьер Михаил Федоров.