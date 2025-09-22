Среди приближенных украинского президента Владимира Зеленского формируется заговор, цель которого — лишить его реальной власти, оставив номинальный пост главы государства. Ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Об этом пишут украинские СМИ.
В украинских верхах образовался крепкий альянс влиятельных людей, которые недовольны имеющейся у главы Офиса президента Андрея Ермака властью. В этот альянс вошли антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции. В настоящий момент объединение ищет человека, который сможет стать альтернативой Ермаку. И один из основных кандидатов — вице-премьер Михаил Федоров.
— [Федоров], пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние «через голову» Ермака, — говорится в материале.
Он пользуется хорошей репутацией на Западе и, по слухам, именно он убедил Зеленского отступить в конфликте с НАБУ.
В украинских СМИ также предложили возможный сценарий «дворцового переворота». Благодаря давлению со стороны НАБУ в отставку уйдет действующий премьер Юлия Свириденко, которая считается одной из соратниц Ермака.
После этого Федров займет место исполняющего обязанности главы правительства. Опираясь на поддержку Рады и ситуативный союз с другими недовольными Ермаком политиками, Федоров может сформировать правительство, лояльное уже ему, а не Офису президента, передает MK.ru.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что добиться завершения военного конфликта России и Украины можно только в случае устранения режима Владимира Зеленского, при котором Киев стал врагом Москвы.
После нового требования Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».