Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские СМИ: Вице-премьер Федоров может возглавить «тихий переворот» в Киеве

Среди приближенных украинского президента Владимира Зеленского формируется заговор, цель которого — лишить его реальной власти, оставив номинальный пост главы государства. Ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Об этом пишут украинские СМИ.

Среди приближенных украинского президента Владимира Зеленского формируется заговор, цель которого — лишить его реальной власти, оставив номинальный пост главы государства. Ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Об этом пишут украинские СМИ.

В украинских верхах образовался крепкий альянс влиятельных людей, которые недовольны имеющейся у главы Офиса президента Андрея Ермака властью. В этот альянс вошли антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции. В настоящий момент объединение ищет человека, который сможет стать альтернативой Ермаку. И один из основных кандидатов — вице-премьер Михаил Федоров.

— [Федоров], пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние «через голову» Ермака, — говорится в материале.

Он пользуется хорошей репутацией на Западе и, по слухам, именно он убедил Зеленского отступить в конфликте с НАБУ.

В украинских СМИ также предложили возможный сценарий «дворцового переворота». Благодаря давлению со стороны НАБУ в отставку уйдет действующий премьер Юлия Свириденко, которая считается одной из соратниц Ермака.

После этого Федров займет место исполняющего обязанности главы правительства. Опираясь на поддержку Рады и ситуативный союз с другими недовольными Ермаком политиками, Федоров может сформировать правительство, лояльное уже ему, а не Офису президента, передает MK.ru.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что добиться завершения военного конфликта России и Украины можно только в случае устранения режима Владимира Зеленского, при котором Киев стал врагом Москвы.

После нового требования Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».