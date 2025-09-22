В крови утонувшего режиссера Юрия Бутусова нашли алкоголь

В Болгарии эксперты завершили экспертизы после гибели российского режиссера Юрия Бутусова. В крови умершего нашли следы алкоголя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Итоги уже передали полиции, однако конкретный уровень содержания алкоголя в не раскрывается, говорится в публикации.
В воскресенье, 21 сентября, в Москве спустя 1,5 месяца после смерти прошло прощание с режиссером, а также похороны на одном из столичных кладбищ.
О смерти Бутусова 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Позже появилась информация о том, что режиссер утонул во время отпуска. Его унесло волной в море.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Бутусова кремируют в Болгарии, где он скончался, после чего его прах планировалось доставить в Санкт-Петербург. Однако позже его семья все-таки решила организовать похороны в Москве. По словам Крока, отъезд из России был главной ошибкой режиссера.