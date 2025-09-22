Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом анонсировал подписание Трампом соглашения по покупке TikTok

Дональд Трамп может подписать соглашение по соцсети TikTok уже на этой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет соглашение по покупке социальной сети TikTok уже на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе», — сообщила она во время брифинга в понедельник, 22 сентября.

По словам Ливитт, после подписания сделки TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов. Соцсеть также будет контролироваться советом директоров, которые имеют большой опыт в сфере национальной и кибербезопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News объявил имена американских миллиардеров, которые являются участниками сделки по соцсети TikTok.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше