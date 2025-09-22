Белый дом анонсировал подписание Трампом соглашения по покупке TikTok

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет соглашение по покупке социальной сети TikTok уже на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе», — сообщила она во время брифинга в понедельник, 22 сентября.
По словам Ливитт, после подписания сделки TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов. Соцсеть также будет контролироваться советом директоров, которые имеют большой опыт в сфере национальной и кибербезопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News объявил имена американских миллиардеров, которые являются участниками сделки по соцсети TikTok.