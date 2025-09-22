Вице-президент НАС Шапарин предложил разрешить сдачу на права без автошколы

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо главе российского кабмина Михаилу Мишустину, в котором предложил разрешить в России сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколах, пишет KP.RU.
«Мы предлагаем реформировать всю систему выдачи прав. Во-первых, ввести обучение правилам дорожного движения в школьный курс “Основы безопасности и защиты Родины” (бывшее ОБЖ). Во-вторых, разрешить самоподготовку будущих водителей, чтобы сдать экзамен в ГАИ можно было без наличия аттестата об окончании автошколы», — приводит издание слова Шапарина.
Он привел статистику ГАИ, согласно которой с первого раза успешно сдают теоретический экзамен лишь 40% выпускников автошкол, а практический — 14,7%. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что автошколы со своей задачей они не справляются.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в интервью с RT прокомментировал инициативу председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова ввести поэтапный переход на более безопасный автотранспорт в РФ, стимулируя замену автомобилей с правым расположением рулевого управления. Баканов считает, что любые ограничения праворульных автомобилей в стране являются бессмысленными и бесперспективными.