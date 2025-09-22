Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп ответит Путину на предложение сохранить ограничения по ДСНВ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается лично прокомментировать инициативу российского коллеги Владимира Путина, согласно которой страны в течение года будут придерживаться ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается лично прокомментировать инициативу российского коллеги Владимира Путина, согласно которой страны в течение года будут придерживаться ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Президент осведомлен об этом предложении, выдвинутом президентом Путиным, и я позволю ему прокомментировать его позже. Я думаю, это звучит довольно хорошо. Но он хочет сам сделать некоторые комментарии на этот счет. И я позволю ему это сделать, — приводит ее слова ТАСС.

В рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности все еще продолжает деградировать. Также он заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений».

В ходе встречи глава государства затронул ряд других важных тем. Главное из заявлений Путина на совещании — в материале «Вечерней Москвы».

До этого выступление Путина с рядом важных заявлений уже анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше