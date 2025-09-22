Белый дом: Трамп ответит Путину на предложение сохранить ограничения по ДСНВ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается лично прокомментировать инициативу российского коллеги Владимира Путина, согласно которой страны в течение года будут придерживаться ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
— Президент осведомлен об этом предложении, выдвинутом президентом Путиным, и я позволю ему прокомментировать его позже. Я думаю, это звучит довольно хорошо. Но он хочет сам сделать некоторые комментарии на этот счет. И я позволю ему это сделать, — приводит ее слова ТАСС.
В рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности все еще продолжает деградировать. Также он заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений».
В ходе встречи глава государства затронул ряд других важных тем. Главное из заявлений Путина на совещании — в материале «Вечерней Москвы».
До этого выступление Путина с рядом важных заявлений уже анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.