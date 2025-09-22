Ричмонд
Более 370 тысяч жителей Ростовской области привились от гриппа

Жителям Дона напомнили, почему нужно как можно скорее пройти вакцинацию от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от гриппа привились уже более 370 тысяч человек. Эту информацию предоставили в управлении Роспотребнадзора.

— Ни у одного из привитых не было поствакцинальных реакций или осложнений, — подчеркивают специалисты.

Вакцинация остается одним наиболее действенным методом защиты от инфекции. Сейчас самый оптимальный период для прохождения этой процедуры, поэтому всем следует пойти в поликлинику и сделать прививку. При обращении нужно иметь при себе паспорт и полис.

В донских медучреждениях используют вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».

Напомним, грипп — острая респираторная вирусная инфекция. Ежегодно вирус мутирует, поэтому получить пожизненный иммунитет после болезни невозможно. Также на фоне гриппа у заболевших часто появляются осложнения, например, острые пневмонии и отиты. Кроме этого, возможно развитие вирусного энцефалита или менингита.

