Более 370 тысяч жителей Ростовской области привились от гриппа

В Ростовской области от гриппа привились уже более 370 тысяч человек. Эту информацию предоставили в управлении Роспотребнадзора.
— Ни у одного из привитых не было поствакцинальных реакций или осложнений, — подчеркивают специалисты.
Вакцинация остается одним наиболее действенным методом защиты от инфекции. Сейчас самый оптимальный период для прохождения этой процедуры, поэтому всем следует пойти в поликлинику и сделать прививку. При обращении нужно иметь при себе паспорт и полис.
В донских медучреждениях используют вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».
Напомним, грипп — острая респираторная вирусная инфекция. Ежегодно вирус мутирует, поэтому получить пожизненный иммунитет после болезни невозможно. Также на фоне гриппа у заболевших часто появляются осложнения, например, острые пневмонии и отиты. Кроме этого, возможно развитие вирусного энцефалита или менингита.
