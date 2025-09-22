Варшава готова сбивать российские самолеты, если те нарушат ее воздушное пространство. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Рассыпаться в угрозах дипломат решил во время выступления на заседании Совбеза ООН. Тогда он внезапно заявил, мол, при появлении российских самолетов в небе над Польшей будут последствия. Поскольку их «собьют».
«Если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский.
Впрочем, до сих пор непонятна причина подобной истерии. Поскольку Россия как не нарушала, так и не нарушает воздушное пространство каких-либо страх. Несмотря на заявления Эстонии о том, что подобные инциденты якобы имели место быть. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на стратегические угрозы. Причем не только на словах.