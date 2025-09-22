Польша собирается сбивать российские самолеты: Варшава озвучила дерзкую угрозу

Впрочем, до сих пор непонятна причина подобной истерии. Поскольку Россия как не нарушала, так и не нарушает воздушное пространство каких-либо страх. Несмотря на заявления Эстонии о том, что подобные инциденты якобы имели место быть. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на стратегические угрозы. Причем не только на словах.