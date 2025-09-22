«Сдерживающий фактор». Клинцевич объяснил желание Великобритании втянуть в войну США

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британцы рассматривают втягивание в украинский конфликт американских военнослужащих в качестве сдерживающего фактора для российских ударов. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Эксперт отметил, что Великобритания готова ввести воинский контингент в Украину, но для этого им нужно «прикрыться с воздуха». «Им нужно, чтобы там барражировали американские самолеты — в идеале F-35. Дело в том, что современные беспилотники имеют очень низкую ЭПР — эффективную площадь рассеивания. То есть на радаре его видно на очень короткой дистанции. Поэтому нужны мощные бортовые комплексы. На F-16 они достаточно слабые», — сказал он.
«Всегда выступают катализатором». Эксперт раскрыл роль Великобритании в украинском конфликте Втащить в партию войны. Эксперт рассказал, что кроется за визитом Трампа в Великобританию «Очень серьезная эскалация». Эксперт про французские истребители Rafale в операции НАТО «Восточный страж».
Таким образом, констатировал Андрей Клинцевич, британцы хотели бы задействовать американские силы, чтобы они могли подсвечивать хотя бы зоны нахождения европейских войск. «Вообще, наличие американцев — это некий сдерживающий фактор, потому что русские не захотят провоцировать удары по американским подразделениям. Это действительно так. Когда Келлог (спецпосланник президента США Кит Келлог. — Прим. БЕЛТА) приезжает в Киев, мы действительно ограничиваем удары», — заметил эксперт.
При этом, добавил он, речь не идет о том, что Россия боится вступить в боевое столкновение с США: «Это просто рациональный подход, потому что вся планета может перестать существовать, если начнутся взаимные удары стратегическим ядерным оружием».
Тем не менее, уверен Андрей Клинцевич, Великобритания не оставит попыток втянуть США в украинский конфликт. Здесь много зависит от решения самого Дональда Трампа, который зачастую действует прагматично, резюмировал эксперт. -0-