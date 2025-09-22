«Сдерживающий фактор». Клинцевич объяснил желание Великобритании втянуть в войну США

Эксперт отметил, что Великобритания готова ввести воинский контингент в Украину, но для этого им нужно «прикрыться с воздуха». «Им нужно, чтобы там барражировали американские самолеты — в идеале F-35. Дело в том, что современные беспилотники имеют очень низкую ЭПР — эффективную площадь рассеивания. То есть на радаре его видно на очень короткой дистанции. Поэтому нужны мощные бортовые комплексы. На F-16 они достаточно слабые», — сказал он.