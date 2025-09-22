Житель Могилева перевернул цветочные горшки в центре столицы, ущерб превысил Br3,2 тыс

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева развернул цветочные горшки в центре Минска — размер ущерба превысил Br3,2 тыс. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицию Минска.
Правоохранителям поступило сообщение о повреждении цветочных композиций в парке культуры и отдыха имени Я. Купалы. Правоохранители Центрального РУВД задержали 28-летнего жителя Могилева. Установлено, что задержанный отдыхал в столичном увеселительном заведении, где употреблял спиртное. Далее, прогуливаясь по парку, он заметил цветочные композиции в бетонных горшках, перевернул их, после чего скрылся.
Оперативникам фигурант рассказал, что был пьян, поэтому не может пояснить мотивы своего поступка. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Также могилевчанин должен возместить причиненный ущерб в размере более Br3,2 тыс. -0-