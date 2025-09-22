Житель Могилева перевернул цветочные горшки в центре столицы, ущерб превысил Br3,2 тыс

Правоохранителям поступило сообщение о повреждении цветочных композиций в парке культуры и отдыха имени Я. Купалы. Правоохранители Центрального РУВД задержали 28-летнего жителя Могилева. Установлено, что задержанный отдыхал в столичном увеселительном заведении, где употреблял спиртное. Далее, прогуливаясь по парку, он заметил цветочные композиции в бетонных горшках, перевернул их, после чего скрылся.