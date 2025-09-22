Ричмонд
Мужчина на «газели» пытался ввезти 34 дрона из Казахстана в Россию

Таможенники задержали мужчину, который пытался провезти крупную партию дронов в Россию из Казахстана. Он уточнил, что 34 беспилотника и один квадрокоптер на пульте управления нужны ему «для личной видеосъемки». Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, мужчина перевозил груз на «газели» в разобранном состоянии и ехал в Республику Башкортостан. Таможенники остановили автомобиль вблизи пункта пропуска «Сагарчин» и не обнаружили информацию о дронах в сопроводительных документах. Эксперты предварительно установили, что все изъятые аппараты приспособлены для транспортировки и сброса грузов.

— По итогам предварительной консультации с экспертом установлено, что два аппарата являются БПЛА самолетного типа, приспособленными для перемещения груза весом до пяти килограммов, один БПЛА — разведывательного типа, а комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза, — передает Telegram-канал.

13 августа работающие в аэропорту Шереметьево таможенники задержали иностранку с незадекларированной валютой в размере 30 тысяч долларов, которую женщина хотела вывезти в Гуанчжоу. При этом девушка пыталась обмануть таможенников, заявив им, что у нее находилась сумма стоимостью менее 10 тысяч долларов.

