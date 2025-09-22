Россияне смогут применять QR-код из «Госуслуг» наравне с паспортом

Россияне смогут применять QR-код вместо паспорта в магазинах, кинотеатрах и музеях, передает Telegram-канал пресс-службы Минцифры РФ.
Как уточнили в ведомстве, граждане РФ смогут использовать QR-код из сервиса «Госдоки» в приложении «Госуслуги» для идентификации личности наравне с паспортом.
«На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах — при покупке товаров 18+, в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем», — следует из заявления Минцифры РФ.
Кроме того, ведомство уточнило, что на последующих этапах QR-код разрешат использовать в МФЦ, организациях финансового рынка, а также салонах сотовых операторов и частных медицинских организациях.
