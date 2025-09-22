Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость золота на бирже продолжает бить рекорды

Котировки драгоценного металла фиксировались на уровне 3775,5 доллара за унцию.

Источник: Аргументы и факты

На торговой площадке Comex произошло повышение стоимости декабрьского фьючерса на золото. Согласно актуальным данным биржи, его стоимость превысила отметку в 3775 долларов за одну тройскую унцию.

В 20:09 по московскому времени котировки драгоценного металла зафиксировались на уровне 3775,5 доллара за унцию, продемонстрировав рост на 1,51%.

Однако после небольшой коррекции стоимость снова начала расти, и к 21:12 достигла 3781 доллара за унцию, показав прирост в 2,03%.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота.