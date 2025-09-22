Стоимость золота на бирже продолжает бить рекорды

На торговой площадке Comex произошло повышение стоимости декабрьского фьючерса на золото. Согласно актуальным данным биржи, его стоимость превысила отметку в 3775 долларов за одну тройскую унцию.
В 20:09 по московскому времени котировки драгоценного металла зафиксировались на уровне 3775,5 доллара за унцию, продемонстрировав рост на 1,51%.
Однако после небольшой коррекции стоимость снова начала расти, и к 21:12 достигла 3781 доллара за унцию, показав прирост в 2,03%.
Ранее сообщалось, что в Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота.