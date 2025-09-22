Иноагент Галкин* не платит за свет в подмосковном замке: долг уже свыше полумиллиона

Ранее KP.RU писал, что собственник у земли и огромного дома один — юморист-иноагент. При этом данное имущество не является совместно нажитым в браке. Певице Пугачевой там ничего не принадлежит. Замок общей площадью строений 2467 кв м находится в деревне Грязи, что в 32 км от МКАД в Одинцовском округе. По бумагам указанный дом — три отдельных постройки: главный дом 6 этажей площадью 1867 кв м; банный комплекс и бассейн — 571 кв м; дом для прислуги — 29 кв м. Иноагент скупил 16 земельных участков площадью 212 соток. При этом дом не стоит на кадастровом учете, из-за чего получается хорошая экономия на налогах — примерно по 10 миллионов рублей в год (при кадастровой стоимости в 500 миллионов рублей), итого с 2011 года набежало около 140 миллионов рублей. Налог оплачивается только за землю.