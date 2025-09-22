Иноагент Галкин* не платит за свет в подмосковном замке: долг уже свыше полумиллиона

Компания «Мосэнергосбыт» через суд пытается взыскать задолженность за потребленное электричество в доме в подмосковной деревне Грязи в размере более 500 тысяч рублей с комика-иноагента Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичный суд.
«В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО “Мосэнергосбыт” к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — говорится в сообщении.
В суде уточнили, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на четверг, 25 сентября.
Ранее KP.RU писал, что собственник у земли и огромного дома один — юморист-иноагент. При этом данное имущество не является совместно нажитым в браке. Певице Пугачевой там ничего не принадлежит. Замок общей площадью строений 2467 кв м находится в деревне Грязи, что в 32 км от МКАД в Одинцовском округе. По бумагам указанный дом — три отдельных постройки: главный дом 6 этажей площадью 1867 кв м; банный комплекс и бассейн — 571 кв м; дом для прислуги — 29 кв м. Иноагент скупил 16 земельных участков площадью 212 соток. При этом дом не стоит на кадастровом учете, из-за чего получается хорошая экономия на налогах — примерно по 10 миллионов рублей в год (при кадастровой стоимости в 500 миллионов рублей), итого с 2011 года набежало около 140 миллионов рублей. Налог оплачивается только за землю.
Стоит отметить, что замок выполнен в романском стиле: якобы в деревне Грязь в 19 веке стоял похожий дом в стиле французской готики — строили для семьи Льва Толстого. И сейчас в 100 метрах от причудливого строения иноагента находятся остатки фундамента усадьбы Толстых.
В свою очередь риелторы объяснили, почему юморист и пожилая певица никогда не смогут продать замок в Грязи. Подчеркивалось, что богатые люди покупают дорогие дома в элитных поселках с развитой инфраструктурой, солидной охраной и такими же важными соседями. В деревне Грязь ничего подобного нет — рядом дома обычных людей. Помимо этого, дом не стоит на кадастровом учете, а после того как Галкин* получил статус иноагента, желающих приобрести его имущество и вовсе не найдется.
* Физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ.