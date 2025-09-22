Более 20 участков. Где ночью будут наносить разметку в Минске, рассказали в ГАИ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 23 сентября планируется наносить дорожную разметку на 24 участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», наносить разметку планируется на улицах Московской, Одинцова (от улицы Одоевского до улицы Лобанка), Розы Люксембург, Каховской, Пашкевич, 50 лет Победы, Орловской, Казинца, Вокзальной, Суражской, Антоновской, Тростенецкой, Октябрьской, Клумова, Выготского, Олешева, Ваньковича, Долгобродской, Осипенко.
Разметку также нанесут на бульваре Шевченко, переулке Водопроводном, проспекте Рокоссовского — улице Ванеева (круг), местном проезде проспекта Независимости (от улицы Руссиянова до улицы Стариновской) и местном проезде проспекта Независимости (от улиц Острошицкой до улицы Руссиянова).
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-