Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Франция признает государство Палестина

Франция признала Палестинское государство. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил президент европейской страны Эммануэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Франция признала Палестинское государство. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил президент европейской страны Эммануэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

— Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина, — приводит его слова ТАСС.

Днем ранее стало известно, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестинское государство. Позже к ним присоединилась Португалия. Премьер Канады Марк Карни добавил, что правительство Израиля методично противостоит созданию Палестинского государства. По его словам, атаки израильской стороны привели к гибели десятков тысяч жителей сектора Газа, голоду и переселению.

Бельгия также заявляла о своих намерениях признать Палестину на грядущей Генассамблее в Нью-Йорке. Помимо этого, Брюссель анонсировал ряд санкций, которые затронут власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС с целью ликвидации гуманитарного кризиса в Газе.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху возмутился такими решениями и назвал это «наградой за террор». Также он заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше