Макрон: Франция признает государство Палестина

Франция признала Палестинское государство. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил президент европейской страны Эммануэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
— Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина, — приводит его слова ТАСС.
Днем ранее стало известно, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестинское государство. Позже к ним присоединилась Португалия. Премьер Канады Марк Карни добавил, что правительство Израиля методично противостоит созданию Палестинского государства. По его словам, атаки израильской стороны привели к гибели десятков тысяч жителей сектора Газа, голоду и переселению.
Бельгия также заявляла о своих намерениях признать Палестину на грядущей Генассамблее в Нью-Йорке. Помимо этого, Брюссель анонсировал ряд санкций, которые затронут власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС с целью ликвидации гуманитарного кризиса в Газе.
Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху возмутился такими решениями и назвал это «наградой за террор». Также он заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.