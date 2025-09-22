Уничтожен 12 беспилотник летевший на Москву

Срочная новость Еще один вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы, был ликвидирован. На территории, где обнаружены его обломки, в настоящее время ведут работу сотрудники экстренных служб, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
