Звезду Comedy Woman Сысоеву довели до слез на съемках популярного шоу

Журналист Карен Адамян, который провел интервью с Соболевым в соцсети «ВКонтакте», в разговоре попросил юмориста более подробно рассказать о конфликте Сысоевой с комиком Яном Зубковым. В ответ на это артист рассказал, что при монтаже выпуска были удалены две шутки Зубкова, из-за которых Сысоева расплакалась.