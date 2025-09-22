Звезду Comedy Woman Сысоеву довели до слез на съемках популярного шоу

На съемках интернет-шоу «Токсики», где высмеивают знаменитостей, бывшую участницу юмористического проекта Comedy Woman Надежду Сысоеву довели до слез. Об этом рассказал один из ведущих шоу, юморист Илья Соболев.
Журналист Карен Адамян, который провел интервью с Соболевым в соцсети «ВКонтакте», в разговоре попросил юмориста более подробно рассказать о конфликте Сысоевой с комиком Яном Зубковым. В ответ на это артист рассказал, что при монтаже выпуска были удалены две шутки Зубкова, из-за которых Сысоева расплакалась.
— Последние две шутки, которые были вырезаны, — они ударили прямо в самое сердце. И все — она сломалась. Я вставал, ее утешал, успокаивал, — рассказал Соболев.
По его словам, некоторые шутки касались ее покойной матери.
