TWZ: компания Boeing начала производство истребителей F-47 для ВВС США

Первый полет истребителя шестого поколения F-47 для армии США запланирован на 2028 год.

Источник: Комсомольская правда

Компания Boeing начала производство истребителей шестого поколения F-47 для Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

Отмечается, что производство новых образцов истребителей началось спустя несколько месяцев после того, как Boeing выиграла в конкурсе, прошедшем в марте текущего года. Как заявил глава штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин, у страны нет выбора и она должна налаживать производство боевых самолетов в быстром темпе.

Согласно данным TWZ, первый полет истребителя шестого поколения F-47 запланирован на 2028 год. Программа реализуется в рамках американской инициативы «Господство в воздухе нового поколения». В нее также входит создание беспилотников-спутников, новых вооружений и систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания 19FortyFive, что истребитель Boeing F-47 якобы может нести послание России и Китаю.