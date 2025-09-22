TWZ: компания Boeing начала производство истребителей F-47 для ВВС США

Отмечается, что производство новых образцов истребителей началось спустя несколько месяцев после того, как Boeing выиграла в конкурсе, прошедшем в марте текущего года. Как заявил глава штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин, у страны нет выбора и она должна налаживать производство боевых самолетов в быстром темпе.