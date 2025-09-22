Военнослужащий РФ более двух километров нес раненого товарища

Военнослужащий российской армии более двух километров нес раненого товарища под угрозой удара ВСУ, соответствующие кадры публикует Telegram-канал 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Сообщается, что группа российских бойцов попала под удар FPV-дрона во время выполнения задачи, один из бойцов получил осколочные ранения и тяжелую травму ноги.
Командир взвода оказал первую помощь пострадавшему товарищу, после чего сбросил с себя бронежилет, поднял бойца на плечи и нес его до места эвакуации. Благодаря командиру взвода раненый смог выжить.
