Оуэнс потребует от Брижит Макрон пройти проверку для выяснения пола

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что намерена потребовать проведения независимой медицинской экспертизы в отношении жены президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит для установления её первоначальной половой принадлежности.
«Это не Франция, где Брижит и Эммануэль могут делать всё, что захотят. При судебном сборе доказательств недостаточно, чтобы она просто сама их предоставила», — заявила Оуэнс изданию Daily Mail.
По её словам, любые документы должны быть проверены независимыми специалистами.
«Мы потребуем, чтобы Брижит прошла освидетельствование у независимого врача. Мы хотим получить доступ к её медкарте», — добавила она.
Если дело вступит в стадию сбора доказательств, Оуэнс планирует официально запросить повесткой медицинские записи Брижит Макрон и будет добиваться назначения независимой экспертизы.
Ранее стало известно, что адвокаты семьи французского лидера наняли частных детективов для сбора информации об Оуэнс.