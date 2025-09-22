Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оуэнс потребует от Брижит Макрон пройти проверку для выяснения пола

Американская журналистка хочет, чтобы супругу французского президента проверила независимая экспертиза.

Источник: Аргументы и факты

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что намерена потребовать проведения независимой медицинской экспертизы в отношении жены президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит для установления её первоначальной половой принадлежности.

«Это не Франция, где Брижит и Эммануэль могут делать всё, что захотят. При судебном сборе доказательств недостаточно, чтобы она просто сама их предоставила», — заявила Оуэнс изданию Daily Mail.

По её словам, любые документы должны быть проверены независимыми специалистами.

«Мы потребуем, чтобы Брижит прошла освидетельствование у независимого врача. Мы хотим получить доступ к её медкарте», — добавила она.

Если дело вступит в стадию сбора доказательств, Оуэнс планирует официально запросить повесткой медицинские записи Брижит Макрон и будет добиваться назначения независимой экспертизы.

Ранее стало известно, что адвокаты семьи французского лидера наняли частных детективов для сбора информации об Оуэнс.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше